Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.

В ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл россиянин встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за плохого самочувствия боксера. Покидая ринг, он упал в подтрибунное помещение.

Спортсмена срочно госпитализировали. По пути в больницу его вырвало, после чего он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию.

«Макс перенес операцию. Но доктора говорят, что в данный момент он в критичемском состоянии», — заявил менеджер боксера Эгис Климас.

Это поражение стало первым в карьере 28-летнего спортсмена.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России хочет провести расследования боя Дадашева.