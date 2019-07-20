Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
В ночь на 20 июля в американском городе Оксон Хилл россиянин встретился с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Перед финальным раундом команда Дадашева запросила остановку боя из-за плохого самочувствия боксера. Покидая ринг, он упал в подтрибунное помещение.
Спортсмена срочно госпитализировали. По пути в больницу его вырвало, после чего он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию.
«Макс перенес операцию. Но доктора говорят, что в данный момент он в критичемском состоянии», — заявил менеджер боксера Эгис Климас.
Это поражение стало первым в карьере 28-летнего спортсмена.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России хочет провести расследования боя Дадашева.