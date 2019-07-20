Боксер Гвоздик: в Украине никогда ничего не изменится

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о ситуации в Украине.

Спортсмен уверен, что политикам не удастся что-либо изменить в его родной стране.

«Если быть честным, мне кажется, что в Украине никогда ничего не изменится, потому что все настолько коррумпировано – это просто печально.

Все чиновники живут в какой-то своей игре, они сами верят, что помогают людям. Если выделили миллион гривен в бюджет и чиновник украл не миллион, а девятьсот пятьдесят тысяч, ему кажется, что он уже всем помог, что он уже просто занимается благотворительностью», — приводит слова атлета ua.tribuna.com.

Ранее Пакьяо успешно прошел взвешивание перед титульным супербоем.