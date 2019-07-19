«Локомотив» хочет приобрести перуанского хавбека

Московский «Локомотив» хочет приобрести полузащитника сборной Перу по футболу и мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эдисона Флореса, сообщает портал libero.pe.

По информации источника, московский клуб готов предложить $12 млн, при этом мексиканская команда планирует выручить за хавбека $15 млн.

Стоит отметить, что в составе «железнодорожников» играет еще один перуанский футболист — Джефферсон Фарфан, который получил травму в матче Кубка Америки и выбыл на длительный срок.

Флорес, которому в мае исполнилось 25 лет, перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга». В прошедшем сезоне за 26 матчей он забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Семин больше не будет участвовать с командой в еврокубках.