«Локомотив» хочет приобрести перуанского хавбека

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Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин, 24 октября 2018 года Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин, 24 октября 2018 года
Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Сёмин, 24 октября 2018 года
Александр Вильф/РИА «Новости»

Московский «Локомотив» хочет приобрести полузащитника сборной Перу по футболу и мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эдисона Флореса, сообщает портал libero.pe.

По информации источника, московский клуб готов предложить $12 млн, при этом мексиканская команда планирует выручить за хавбека $15 млн.

Стоит отметить, что в составе «железнодорожников» играет еще один перуанский футболист — Джефферсон Фарфан, который получил травму в матче Кубка Америки и выбыл на длительный срок.

Флорес, которому в мае исполнилось 25 лет, перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга». В прошедшем сезоне за 26 матчей он забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Семин больше не будет участвовать с командой в еврокубках.