«Барселона» не уверена в приобретении Неймара из-за его травм

Руководство каталонской «Барселоны» не уверено в кандидатуре форварда французского» «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Sport24.

Представители клуба сделали несколько неофициальных запросов к медицинским экспертам, которые знают о физическом состоянии нападающего «ПСЖ».

В начале прошлого года бразильский футболист словам пятую плюсневую кость, в связи с чем ему пришлось перенести операцию. Ситуация повторилась в этом году, но уже без хирургического вмешательства.

Также в этом сезоне игроку пришлось пропустить Кубок Америки из-за растяжения связок лодыжки.

Вероятно, бразилец страдает от псевдоартроза. Такой диагноз может означать, что травму плюсневой кости до конца вылечить ему не удастся, только если ему не трансплантируют костную ткань.

За последние пять лет Неймар травмировался 18 раз. Это наталкивает сине-гранатовых на мысль о том, насколько целесообразно будет подписывать игрока.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал лучшего футболиста мира.