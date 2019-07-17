Российский игрок НХЛ ответил на обвинения в американизации

Никита Задоров не планирует покидать НХЛ после трех лет выступлений за аутсайдеров
Официальный сайт НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал заявление, что он американизировался за время выступления за океаном.

Ранее он и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковали законопроект о защите Рунета.

«Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это снова вызывает смех. Я ведь понимаю, что это полный бред. Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь», — цитирует Задорова «Матч ТВ».

Ранее посольство России в США в ответ на критику Панарина и Задорова из-за законопроекта по защите Рунета посоветовало спортсменам внимательнее изучить вопрос.