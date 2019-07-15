Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции
Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
По информации телеканала BFM, тысячи человек вышли на улицы Парижа, Марселя и Лиона. Вскоре между фанатами и сотрудниками полиции начались столкновения. В столице Франции были разбиты витрины нескольких магазинов, а в Лионе сожжены десятки машин.
В Марселе болельщики пытались прорваться на территорию порта, однако полиция не позволила им это совершить, из-за чего хулиганы забросали стражей порядка камнями.
Для разгона фанатов полицейские использовали слезоточивый газ.
В полуфинале Кубка африканских наций сборная Алжира одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что болельщики сборной Алжира устроили погромы в Париже.