Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции

Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.

По информации телеканала BFM, тысячи человек вышли на улицы Парижа, Марселя и Лиона. Вскоре между фанатами и сотрудниками полиции начались столкновения. В столице Франции были разбиты витрины нескольких магазинов, а в Лионе сожжены десятки машин.

В Марселе болельщики пытались прорваться на территорию порта, однако полиция не позволила им это совершить, из-за чего хулиганы забросали стражей порядка камнями.

Для разгона фанатов полицейские использовали слезоточивый газ.

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Алжира одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Алжира устроили погромы в Париже.