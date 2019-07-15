Хабиб принял участие в Bottle Cap Challenge
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в популярном челлендже Bottle Cap Challenge, передает «Советский спорт».
Несмотря на то, что открыть бутылку необходимо ударом ноги, Орел сделал это ударом руки.
Незадолго до россиянина в этом «челлендже» приняли другие звезды ММА, включая Конора Макгрегора и Макса Холлоуэйя.
Ранее сообщалось, что Фьюри готов подраться в октябре с Джарреллом Миллером.
Khabib with the Bottle Cap Challenge! �� @TeamKhabib #UFC #MMA pic.twitter.com/lkYGBR0ohA— NotoriousZN (@NotoriousZN) 14 июля 2019 г.