Хабиб принял участие в Bottle Cap Challenge

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в популярном челлендже Bottle Cap Challenge, передает «Советский спорт».

Несмотря на то, что открыть бутылку необходимо ударом ноги, Орел сделал это ударом руки.

Незадолго до россиянина в этом «челлендже» приняли другие звезды ММА, включая Конора Макгрегора и Макса Холлоуэйя.

Ранее сообщалось, что Фьюри готов подраться в октябре с Джарреллом Миллером.