Тутберидзе заявила о завершении подготовки программ Загитовой

Российский тренер Этери Тутберидзе заявила о завершении подготовки программ к новому сезону олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Закончили с программами для нового сезона», — написала специалист в инстаграме, опубликовав совместное фото со спортсменкой и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

7-8 сентября в «Лужниках» пройдут контрольные прокаты российских фигуристов. Ожидается, что в них примут участие одиночницы Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первенства Европы Софья Самодурова.

Ранее была объявлена музыка к короткой программе Загитовой.