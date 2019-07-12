«Арсенал» завел дело на отказавшегося ехать в США игрока
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Руководство английского «Арсенала» намерено наказать защитника команды Лорана Косельни за отказ ехать в США, сообщает Sky Sports.
Футболист не захотел ехать вместе с «канонирами» в тур по Северной Америке. В связи с этом лондонский клуб намерен завести дисциплинарное дело на защитника.
Сообщалось, что услугами игрока «Арсенала» интересуются французские «Лион» и «Бордо».
Соглашение 33-летнего француза с английской командой истекает в следующем сезоне.
Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года.
Ранее сообщалось, что Косельни может перейти во французский «Ренн».