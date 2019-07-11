Журова высказалась о решении по делу Мутко

Олимпийская чемпионка — 2006, российская конькобежка, ныне депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова назвала решение об отмене отстранения бывшего министра спорта Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве доказательством отсутствия государственной системы допинга.

Об этом передает «СЭ».

«Виталий Мутко изначально говорил, что к нему вся эта история не имеет никакого отношения, и решение Спортивного арбитража это доказало. Когда наших спортсменов оправдали, стало понятно, что взаимосвязи между государством и спортсменами, употребляющих допинг, нет. И поэтому обвинять руководство уже не было смысла. Судя по всему, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начинает понимать, что отдельные случаи употребления допинга есть в каждой стране, но при этом мы не видели, чтобы где-то с должности снимали министра спорта», — отметила Журова.

CAS 11 июля удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Решение же о пожизненном отстранении Мутко было вынесено 5 декабря 2017 года на основании выводов комиссии под руководством Самуэля Шмида, которая расследовала возможные допинговые махинации во время Игр в Сочи — 2014.

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