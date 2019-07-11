69-летний немецкий футболист оформил невероятный гол в эфире шоу
Экс-форвард сборной Германии Клаус Фишер смог оформить необычный гол в эфире местного телеканала, сообщает твиттер-аккаунт BSN.
В студии шоу на телеканале NDR бывший футболист смог забить мяч в пустые ворота в падении через себя. 69-летний экс-нападающий приземлился на маты.
После этого трюка он предложил англичанину Гари Линекеру попробовать повторить такой гол.
«Конечно. Я также смогу», — сказал работающий на телевидении экс-игрок сборной Великобритании.
Немец завершил игровую карьеру в 1988 году. В истории немецкого национального чемпионата он стал вторым бомбардиром.
Ранее сообщалось, что были названы имена лучших теннисиста и теннисистки этого года.
This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS— BSN (@BallStreet) 10 июля 2019 г.