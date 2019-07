69-летний немецкий футболист оформил невероятный гол в эфире шоу

Экс-форвард сборной Германии Клаус Фишер смог оформить необычный гол в эфире местного телеканала, сообщает твиттер-аккаунт BSN.

В студии шоу на телеканале NDR бывший футболист смог забить мяч в пустые ворота в падении через себя. 69-летний экс-нападающий приземлился на маты.

После этого трюка он предложил англичанину Гари Линекеру попробовать повторить такой гол.

«Конечно. Я также смогу», — сказал работающий на телевидении экс-игрок сборной Великобритании.

Немец завершил игровую карьеру в 1988 году. В истории немецкого национального чемпионата он стал вторым бомбардиром.

This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS