Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.

Как сообщает Федерация хоккея России (ФХР), новым наставником официально назначен Алексей Кудашов. Он сменил на посту главного тренера Илью Воробьева.

Кудашов включен в тренерский штаб российской команды с апреля 2018 года. Также в нынешнее время он входит в состав тренеров петербургского СКА, который тренирует Воробьев.

Стоит отметить, что под руководством Ильи Воробьева сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и стала третьей на чемпионате мира — 2019.

Ранее сообщалось, что критиковавшего Россию канадского хоккеиста назвали клоуном.