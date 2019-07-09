Джикия поделился эмоциями от назначения капитаном «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от назначения капитаном красно-белых, передает Sport24.

Джикия сменил на этом посту полузащитника Дениса Глушакова, который в июне покинул команду в статусе свободного агента, а затем подписал контракт с грозненским «Ахматом».

«Это неожиданно. Но вместе с тем очень приятно. Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор», — сказал защитник.

Он также рассказал, что в ближайшее время проведет разговор с командой, особенное внимание уделит беседе с молодыми игроками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил пришедшего на замену Глушакову капитана команды.