Хоккеист Жердев рассказал о сложностях жизни в США

Двукратный чемпион мира Николай Жердев рассказал, к чему дольше всего привыкал в США, сообщает «СЭ».

У хоккеиста были тяжелые отношения с английским языком.

«К чему было труднее всего привыкать? К языковому барьеру, зато на английском общаюсь и сейчас. Поначалу сложно было. Хорошо, что потом в «Коламбусе» появился Саша Свитов из «Тампы». Еще у нас было много ребят из Чехии, которые знали русский. Так что общения хватало. В плане общения на льду язык хоккея универсален и понятен для любого», — сказал Жердев.

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