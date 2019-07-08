WADA приняло участие в ликвидации незаконного оборота лекарств

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло участие в ликвидации групп, которые занимаются незаконным оборотом поддельных лекарственных и допинговых средств в Европе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Операция, участие в которой принимали различные организации, была в целом направлена на борьбу с контрабандой спортивных пищевых добавок, незаконной торговлей допинговыми веществами и в целом торговлей разнообразными незаконных и опасных веществ.

Сообщается, что операция проводилась в 33-х странах.

Также WADA продолжает сотрудничать с правоохранительными органами различных стран, предоставляя им оперативную информацию.

Ранее сообщалось, что WADA подозревает около 300 спортсменов из России в допинговых нарушениях.