Стала известная сумма штрафа за неявку Гризманна на предсезонный сбор

Мадридский «Атлетико» открыл дисциплинарное дело против нападающего Антуана Гризманна, не приехавшего на предсезонный сбор команды, передает РИА «Новости».

По информации ESPN, столичный клуб оштрафует игрока на максимальную сумму по его контракту, которая составляет €200 тысяч.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Гризманн принял участие в 37 матчах, в которых забил 15 мячей и отдать девять результативных передач.

В мае француз объявил о желании покинуть клуб. Ожидалось, что футболист перейдет в «Барселону», однако в «Атлетико» отказались вести переговоры с каталонской командой.

Ранее стала известна дата объявления о трансфере Гризманна в «Барселону».