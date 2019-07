В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса

В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Матч ТВ».

На кадрах видно, как команда американского бойца смешанного стиля (MMA) Нейта Диаса подходит к команде российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

Американец, проходя мимо россиянина, говорить что-то в сторону его команду, после чего происходит ссора.

Массовой драки не случилось, так как всех участников потасовки быстро разняли.

Нурмагомедов уже сталкивался с Диасом. В 2015 году во время турнира WSOF 22 бойцы устроили массовую драку. Сообщалось, что инициатором потасовки тогда стал американец, кинувший в россиянина бутылкой.

Ранее сообщалось, что UFC официально заявил о проведении турнира в Москве.

Khabib and Nate Diaz had to be separated at the #UFC239.



: IG/mattwreford95 pic.twitter.com/vglY7OWqk0