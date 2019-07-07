В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Матч ТВ».
На кадрах видно, как команда американского бойца смешанного стиля (MMA) Нейта Диаса подходит к команде российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
Американец, проходя мимо россиянина, говорить что-то в сторону его команду, после чего происходит ссора.
Массовой драки не случилось, так как всех участников потасовки быстро разняли.
Нурмагомедов уже сталкивался с Диасом. В 2015 году во время турнира WSOF 22 бойцы устроили массовую драку. Сообщалось, что инициатором потасовки тогда стал американец, кинувший в россиянина бутылкой.
Ранее сообщалось, что UFC официально заявил о проведении турнира в Москве.
Khabib and Nate Diaz had to be separated at the #UFC239. ��— Sporting News (@sportingnews) 7 июля 2019 г.
��: IG/mattwreford95 pic.twitter.com/vglY7OWqk0