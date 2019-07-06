Тренер «Мидлсбро» откровенно рассказал о смерти двух дочерей

Тренер английского «Мидлсбро» Лео Перкович решил рассказать о трагедии с его дочерьми, сообщает Sport24.

В 2017 году в Бразилии Перкович со своей семьей сорвался с моста на автомобиле. В результате этой аварии он, его жена и сын получили тяжелые травмы, а две дочери погибли.

Пятилетняя дочь Перковича Антонелла умерла по пути в больницу. Спустя неделю скончалась десятилетняя Валентина. Сын Пьетро три недели находился в коме, супруга Джулиана получила перелом таза, сам Лео отделался переломом ребер. Все трое лежали в разных госпиталях.

«Я не смог увидеть Антонеллу, потому что она умерла сразу после аварии. Я попросился навестить Пьетро и Валентину. Для меня и больницы это было большим риском, но главный врач под свою ответственность отпустил меня. Я успел попрощаться с Валентиной, это было очень важно. Возможность что-то сказать, когда она еще дышит, дышать вместе с ней, потрогать ее кожу, поцеловать — это совершенно не то же самое, что проснувшись, услышать, что он на небесах. Потом я навестил Пьетро, сказал: «Продолжай бороться, будь сильным, папочка рядом». Я был очень обеспокоен его состоянием, хоть он и разговаривал. У него пострадали мозг, ноги, ребра, легкие. Пьетро дал мне силы — если он продолжает жить, то и я должен», — сказал Перкович.

Также он рассказал про свое тяжелое психологическое состояние после возвращения домой.

«После аварии мне было очень тяжело, я хотел совершить самоубийство. Я сказал жене: «Я хочу прыгнуть, я хочу покончить с собой, я не могу больше так». Она строго посмотрела на меня — не шевельнулся ни один волосок. И ответила: «Пока ты не совершил трусливый поступок, сходи к сыну и скажи, что ты не тот человек, за которого он тебя принимает».

Это была шоковая терапия для меня. Я был очень подавлен, но тот разговор позволил мне остаться в этом мире и разговаривать с вами сейчас», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что умерла Мальва Ланда.