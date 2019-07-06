Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой
close
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о том, что у ее шестилетнего сына Саши появилась девочка, сообщает «Собеседник».
Саша, известный под прозвищем Гном Гномыч, недавно познакомил маму с подружкой Настей и заявил, что они поженятся. Теперь Настя все выходные будет гостить в доме Плющенко и Рудковской.
«Перспектива стать бабушкой мне пока совсем не нравится. Пока что я хочу стать мамой еще один раз», — сказала Рудковская.
По ее словам, старшие сыновья Гном Гномыча еще ни разу не приводили своих девушек домой, а лишь показывали их фотографии. Также она считает, что им пока рано заниматься любовными отношениями, все их мысли должны быть посвящены учебе, а на построение личной жизни время еще будет.