Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о том, что у ее шестилетнего сына Саши появилась девочка, сообщает «Собеседник».

Саша, известный под прозвищем Гном Гномыч, недавно познакомил маму с подружкой Настей и заявил, что они поженятся. Теперь Настя все выходные будет гостить в доме Плющенко и Рудковской.

«Перспектива стать бабушкой мне пока совсем не нравится. Пока что я хочу стать мамой еще один раз», — сказала Рудковская.

По ее словам, старшие сыновья Гном Гномыча еще ни разу не приводили своих девушек домой, а лишь показывали их фотографии. Также она считает, что им пока рано заниматься любовными отношениями, все их мысли должны быть посвящены учебе, а на построение личной жизни время еще будет.

Ранее Ксению Собчак раскритиковали за голое фото сына.