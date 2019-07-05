Адвокат Мамаева: в колонии будет футбольное поле

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Павел Мамаев на матче СИЗО Павел Мамаев на матче СИЗО
Павел Мамаев на матче СИЗО
РИА Новости

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал подробности пребывания футболиста в белгородском СИЗО, сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, Мамаев сможет играть в футбол.

«Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроём сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята не имеют», — сказал Бушманов.

Также он отметил, что фигуранты этого дела впервые оказались в одной камере.

«Могут общаться вместе после суда в первый раз. Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония – там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поставили памятник.