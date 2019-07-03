Глава УЕФА сделал заявление насчет гибели футболистки
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил соболезнования родным и близким погибшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, передает «Спорт-Экспресс».
«УЕФА и Европейское футбольное сообщество глубоко шокированы и ошеломлены смертью Исмаиили. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и друзьям в этот грустный момент», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.
Тело пропавшей футболистки сборной Швейцарии было найдено на дне озера 2 июля.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования связи с гибелью футболистки.