В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»

Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА «Новости».

Как сообщает агенство, во время игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района пришло большое количество зрителей. Некоторым из них не удалось расположиться на зрительских трибунах, поэтому они полезли на неположенные для зрителей ограждения батареи вдоль стен, из-за чего конструкция рухнула.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали девять человек. В настоящее время в больнице находится один человек.

Ранее сообщалось, что во время стрельбы на чемпионском параде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторз» потерялся ребенок.