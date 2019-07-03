Панарин прокомментировал переход в «Рейнджерс»

Российский хоккеист поделился впечатлениями от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает Sport24.

Панарин стал вторым игроком в лиге по зарплате.

«У меня были немного сумбурные два дня последние, поэтому сейчас я очень рад, немного потерял эмоции на переговорах. Следующие пару дней постараюсь побольше погулять и насладиться Нью-Йорком.

Мне нравятся люди здесь, я чувствую энергию этого места и мне очень приятно. Было очень сложно из-за всяких нюансов, касаемых денег, городов, команд. Был момент, когда я просто сел, послушал свое сердце и оно мне подсказало, что Нью-Йорк лучше для меня.

Насколько я рад быть здесь? Очень, уже жду первых игр за «Рейнджерс». Жаль, что еще долго до начала сезона. Уверен, это мой дом», — сказал Панарин.

Ранее сообщалось, что Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс».