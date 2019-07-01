«Коламбус» предложил Панарину космический контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Клуб предложил россиянину контракт на восемь лет на общую сумму в $100 млн.

Таким образом, «Коламбус» включается в борьбу за российского форварда.

27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф он провел 10 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

Ранее сообщалось, что Панарин и Варламов могут перейти в «Айлендерс», а Бобровский — в «Флориду».