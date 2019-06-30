Путин посетил финал соревнований по боксу на Европейских играх

Президент России Владимир Путин посетил дворец спорта «Уручье» в Минске, где проходит турнир по боксу в рамках Европейских игр, передает РИА «Новости».

Отмечается, что глава государства расположился на трибунах в окружении российских спортсменов и посмотрел поединок российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова за золото Евроигр в весовой категории до 91 кг.

Также Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр. Начало — 20.00 мск.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл в Минск, где пройдет церемония закрытия Европейских игр.