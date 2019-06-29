Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским «Ахматом», сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Отмечается, что соглашение рассчитано на один год с возможность продления еще на один сезон. Футболист прибудет в расположение клуба из столицы Чечни 29 июня. В настоящее время «Ахмат» находится на сборе в Австрии.
«Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» — говорится в заявлении команды.
В июне футболист покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» готов предложить Глушакову €1 млн.
Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис! pic.twitter.com/SpmoL2ec8z— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.