Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским «Ахматом», сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год с возможность продления еще на один сезон. Футболист прибудет в расположение клуба из столицы Чечни 29 июня. В настоящее время «Ахмат» находится на сборе в Австрии.

«Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» — говорится в заявлении команды.

В июне футболист покинул московский «Спартак», за который выступал с 2013 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата России и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» готов предложить Глушакову €1 млн.