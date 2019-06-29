Экс-игрок «Реала» арестован за вандализм

Полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован полицией города Утрехт из-за порчи чужого автомобиля..

По информации ad.nl, инцидент произошел в ночь на 24 июня. Футболист залез на крышу чужой машины и начал на ней танцевать, в результате чего на транспортном средстве остались вмятины.

Отмечается, что игроку удалось уладить конфликт с хозяином авто после выплаты компенсации.

Снейдер выступает за катарский клуб с января 2018 года. Ранее он играл за миланский «Интер», мадридский «Реал», амстердамский «Аякс», стамбульский «Галатасарай» и «Ниццу». Карьеру в сборной Нидерландов он завершил в марте 2018 года.

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