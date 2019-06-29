Месси: мы готовы к матчу с Бразилией

Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины рассказал о впечатлениях от победы в четвертьфинале Кубка Америки над национальной командой Венесуэлы, сообщает «СЭ».

В результате исхода матча аргентинские футболисты смогли выйти в полуфинал, где встретятся с хозяевами турнира — сборной Бразилии.

«Ребята играли очень уверенно. Турнир достаточно сложный. Здесь каждый может обыграть каждого. Да, мы провели непростой матч, но, к счастью, у нас не было проблем в обороне. Мы не давали соперникам пространства, действовали очень плотно и ждали шанса ускориться. Так что сейчас я чувствую, что мы готовы к матчу с Бразилией. Тут нужно быть предельно сконцентрированными. Сложно назвать фаворита нашего матча. Но они играют дома, за них будут болельщики», — приводит слова Месси официальный твиттер сборной Аргентины.

Ранее известный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о Месси.