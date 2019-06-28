Сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Встреча, прошедшая в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале сборная Аргентины встретится с командой Бразилии, которая в серии пенальти одержала победу над Парагваем.

Ранее стали известны составы Венесуэлы и Аргентины в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала

Венесуэла — Аргентина — 0:2

Голы: 0:1 — Мартинес, 10; 0:2 — Ло Чельсо, 74.