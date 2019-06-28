Рудковская пожаловалась на потусторонние силы

Телеведущая Яна Рудковская рассказала, что в ее особняке появился полтергейст, сообщает «Свободная пресса».

Телеведущая регулярно слышит странный шум в доме, как-то раз резко открылась дверь в комнату Гном Гномыча, которая обычно требует усилий для этого, а также был слышен злой смех игрушки, которую даже не получилось найти.

Еще телеведущая сообщила, что ее часы постоянно показывают неправильное время.

Обо всей домашней мистике она написала в своем инстаграме.

«Я понимаю, что 2019 год на дворе, но у меня в жизни такое впервые, и я не знаю, как с этим бороться и вообще что делать?» — написала Рудковская.

Сообщалось, что она даже вызвала православного батюшку, чтобы он освятил особняк.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко выступил под песню Майкла Джексона.