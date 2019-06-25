Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
Стало известно, какие сборные сыграют в четвертьфинале Кубка Америки — 2019, сообщает «Советский спорт».
Пары распределились таким образом:
Бразилия — Парагвай (28 июня, 03.30 мск, Порту-Алегри);
Венесуэла — Аргентина (28 июня, 22.00 мск, Рио-де-Жанейро);
Колумбия — Чили (29 июня, 02.00 мск, Сан-Паулу);
Уругвай — Перу (29 июня, 22.00 мск, Салвадор).
Стоит отметить, что сборные Бразилии и Аргентины, если выиграют четвертьфинал, то сыграют друг другом в полуфинале.
Турнир проходит с 14 июня по 7 июля.
Ранее сообщалось, что Эквадор и Япония сыграли вничью на Кубке Америки.