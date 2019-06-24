Российские волейболисты уступили бразильцам в Лиге наций
Мужская сборная России в третьем матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций не смогла победить сборную Бразилии, передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 0:3 (17:25, 21:25, 26:28).
28 июня россияне сыграют с австралийцами, а 29-го — со сборной Аргентины.
Стоит отметить, что в финальный раунд соревнований в Чикаго пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяйку финала.
Лига наций. Мужчины. Четвертый этап. Третий тур.
Бразилия — Россия — 3:0 (25:17, 25:21, 28:26).
Ранее камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR.