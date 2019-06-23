Торрес объяснил причину завершения карьеры

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Форвард японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес объяснил, почему решил завершить игровую карьеру, передает «Советский спорт».

35-летний испанец также выступал за такие клубы, как английские «Ливерпуль» и «Челси», а также мадридский «Атлетико».

«Спасибо всем, кто поддержал меня в этот непростой момент. Моя последняя игра в «Тосу» пройдет 23 августа. Я смогу в последний раз сыграть с друзьями Андресом Иньестой и Давидом Вильей. Я думаю, что это будет противостояние, которое мне бы никогда не пришло в голову. Думаю, что это идеальный момент», — приводит слова футболиста Marca.

Торрес также отметил, что такое решение принял опираясь на свое самочувствие.

В завершившемся сезоне 35-летний нападающий сыграл в семи матчах японской Джей-лиги, не отметившись каким-либо результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс пожелал Торресу удачи после завершения карьеры.