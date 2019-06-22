Игрок «Челси» отказался от многомиллионного контракта и двух автомобилей
Полузащитник «Челси» Виллиан принял решение не переезжать в чемпионат Китая, сообщает «Советский спорт».
По информации Mirror, в переходе хавбека был заинтересован «Шанхай Шеньхуа». Зарплата игрока могла составить €12 млн в год. Также команда была готова предоставить два автомобиля с личным водителем, компенсацию за авиаперелет и аренду жилья.
Однако Виллиан отказался от такого выгодного предложения, чтобы продолжать играть в европейском чемпионате.
Стоит отметить, что контакт полузащитника с «Челси» истекает летом следующего года. В сезоне-2018/19 сыграл за лондонский клуб 56 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал 14 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» определился с новым главным тренером.