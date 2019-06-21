Дацик призвал к ответу Орловского за оскорбление

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Российский скандальный боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик ответил на слова белоруса Андрея Орловского, который назвал Дацика «толстой тушей, ходящей по рингу», передает «Советский спорт».

Дацик выразил готовность провести с ним подраться.

«Видать, тоже решил пропиариться в интернете. За «тушу» ему придется ответить... Орловский хороший боец, чемпион мира по самбо. Но в бою с Александром Емельяненко он допустил ошибку: полгода потренировался, приехал на турнир и возомнил, что он боксер», — сказал Дацик YouTube-каналу True Gym.

В 1999 году Дацик победил белоруса нокаутом. Тогда оба бойца вышли в октагон впервые в своей карьере.

Ранее Дацик отказался от боя с Новоселовым.