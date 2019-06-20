Овечкин не приехал на церемонию вручения индивидуальных наград НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не приехал на церемонию вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Форвард не приехал на церемонию из-за того, что проводит отпуск с семьей в Турции.
По итогам сезона Овечкин получил награду «Морис Ришар Трофи», приз, который вручается лучшему снайперу сезона. Нападающий забросил 51 шайбу в 81 матче.
Для форварда этот приз стал восьмым в карьере.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
Ранее сообщалось, что Овечкин, Кучеров и Василевский вошли в первую команду звезд сезона в НХЛ.