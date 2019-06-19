Задержан подозреваемый по делу о погибшем в авиакатастрофе футболисте

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Старший детектив полиции Дорсета Саймон Хакстер заявил, что сотрудники британских правоохранительных органов задержали мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках дела о гибели футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы, передает РИА «Новости».

Самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января при перелете через Ла-Манш. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

В правоохранительных органах отметили, что задержан 64-летний мужчина из Северного Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве.

«Он сотрудничает со следствием и освобожден из-под стражи до завершения расследования», — добавил Хакстер.

Старший детектив полиции Дорсета добавил, что личность задержанного не разглашается.

Ранее сообщалось, что погибший в авиакатастрофе футболист Сала не хотел менять клуб.