Задержан подозреваемый по делу о погибшем в авиакатастрофе футболисте
Старший детектив полиции Дорсета Саймон Хакстер заявил, что сотрудники британских правоохранительных органов задержали мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках дела о гибели футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы, передает РИА «Новости».
Самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января при перелете через Ла-Манш. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.
В правоохранительных органах отметили, что задержан 64-летний мужчина из Северного Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве.
«Он сотрудничает со следствием и освобожден из-под стражи до завершения расследования», — добавил Хакстер.
Старший детектив полиции Дорсета добавил, что личность задержанного не разглашается.
Ранее сообщалось, что погибший в авиакатастрофе футболист Сала не хотел менять клуб.