«Динамо» объявило о переходе защитника сборной Украины

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Московское «Динамо» подписало контракт с украинским защитником «Шахтера» Иваном Ордецом, сообщает «Советский спорт».

Соглашение бело-голубых с Ордецом рассчитано на три года.

Ордец с девяти лет занимался в академии «Шахтера», после чего в 2009-м начал выступать за молодежную команду «горняков». В 2012-м в составе команды стал чемпионом Украины среди дублеров.

В 2013 году на правах аренды перешел в мариупольский «Ильичевец», где выступал до 2014 года, а потом вернулся в клуб из Донецка.

В минувшем сезоне футболист сыграл в двух матчах УПЛ, где результативными действиями отличиться не смог.

Ранее сообщалось, что за сборную Украины Иван отыграл 12 матчей и забил один мяч.