Друг старшего сына Максима Соколова уверен в его невиновности в убийстве матери

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Хоккеист Ярослав Обрядин, друг Максима Соколова-младшего поделился своим мнением об убийстве жены экс-вратаря сборной России Максима Соколова, сообщает «Советский спорт».

Об этом он рассказал в эфире программы »Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«Я уверен, что Максим маму не убивал. За все три года, что я с ним играл, узнал его, как спокойного парня, который всегда готов помочь. Он никогда не был замешан в каких-то конфликтных ситуациях. Я считаю, что младший брат Арсений мог завидовать старшему, потому что у Максима все получалось в хоккее», — рассказал Обрядин.

Также он отметил, что Соколов-младший не мог быть под какими-либо препаратами, так как каждый месяц сдавал анализы.

Ранее сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии.