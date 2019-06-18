Срок нахождения Платини под стражей пока не определен
Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.
Платини был задержан 18 июня. Сообщалось, что бывшего главу задержали по делу о коррупции при выборе Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Однако потом стало известно, что он проходит свидетелем.
Представитель Платини Жан-Кристоф Алькье заявил, что не знает, сколько продлится задержание экс-главы УЕФА.