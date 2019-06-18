Срок нахождения Платини под стражей пока не определен

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Срок нахождения бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини под стражей пока не определен, сообщает ТАСС.

Платини был задержан 18 июня. Сообщалось, что бывшего главу задержали по делу о коррупции при выборе Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Однако потом стало известно, что он проходит свидетелем.

Представитель Платини Жан-Кристоф Алькье заявил, что не знает, сколько продлится задержание экс-главы УЕФА.

Ранее Платини прокомментировал свое задержание.