Ургант назвал любимую команду РПЛ

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Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о том, за какую российскую команду он болеет, передает «Советский спорт».

Шоумен родился в Санкт-Петербурге поэтому его любимым лубом чемпионата страны является «Зенит». О своей любви к клубу Ургант сообщил главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку, который посетил его передачу.

«Я люблю «Зенит»! Как я не могу любить его? Ведь это мой город», — заявил Ургант в разговоре с наставником.

«Любой человек, который рождается в Санкт-Петербурге, автоматически становится болельщиком «Зенита», — добавил соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев, также являющийся уроженцем Петербурга.

Ранее сообщалось, что Семак не смог вспомнить имена игроков «Зенита» за 10 секунд.