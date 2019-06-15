Боксер Марка Уолберга вызвал на бой Конора Макгрегора
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Реджис Прогрейс вызвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегора на поединки по правилам бокса и MMA, передает «Советский спорт».
Ранее ирландец бросил вызов актеру Марку Уолбергу, который является менеджером Прогрейса.
«Не бросай вызов актерам, если ты — настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, что я единственный чемпион мира по боксу, который готов встретится с тобой как на ринге, так и в октагоне», — написал в твиттере Реджис Прогрейс.
Ранее канадский певец Джастин Бибер признался, что его вызов Тома Круза на бой по правилам смешанных единоборств был шуткой.