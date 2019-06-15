Боксер Марка Уолберга вызвал на бой Конора Макгрегора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/290/12267290/RTS2EY0M-pic905-895x505-89743.jpg">

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Реджис Прогрейс вызвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегора на поединки по правилам бокса и MMA, передает «Советский спорт».

Ранее ирландец бросил вызов актеру Марку Уолбергу, который является менеджером Прогрейса.

«Не бросай вызов актерам, если ты — настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, что я единственный чемпион мира по боксу, который готов встретится с тобой как на ринге, так и в октагоне», — написал в твиттере Реджис Прогрейс.

Ранее канадский певец Джастин Бибер признался, что его вызов Тома Круза на бой по правилам смешанных единоборств был шуткой.