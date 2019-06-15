Федерация сноуборда России отреагировала на смерть Кольцова в США
Глава Федерации сноуборда Российской Федерации Денис Тихомиров прокомментировал убийство чемпиона России Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал «Звезда».
В Кольцова выстрелили после словесной перепалки.
«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия», — сказал Тихомиров.
Ретту Маккензи Нельсону, подозреваемому в убийстве чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, грозит смертная казнь. Американец убил российского чемпиона 10 июня, его удалось задержать по горячим следам.
Ранее стало известно, что тело Кольцова перевезут в Москву.