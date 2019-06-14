Младший сын Соколова жаловался на агрессивность старшего брата
Младший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Арсений жаловался на агрессивность старшего брата Максима, передает «КП».
Об этом рассказали друзья Арсения, которым 15-летний парень рассказывал о том, что его брат сильно изменился в последнее время.
«Он говорил, что его старший брат в последнее время стал очень агрессивным. Он звонил и жаловался на Максима. Недавно тот поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Он срывался по любому поводу. Разбил телевизор, когда проиграл в игре в приставке. До этого ломал джойстик. Старший брат в принципе был сильнее. Поэтому мы не верим, что он мог пойти на мать и на брата с ножом», — рассказал один из друзей Арсения.
Младший сын Соколова подозревается в убийстве своей матери и нанесении тяжелых увечий брату.