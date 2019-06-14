Младший сын Соколова жаловался на агрессивность старшего брата

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Младший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Арсений жаловался на агрессивность старшего брата Максима, передает «КП».

Об этом рассказали друзья Арсения, которым 15-летний парень рассказывал о том, что его брат сильно изменился в последнее время.

«Он говорил, что его старший брат в последнее время стал очень агрессивным. Он звонил и жаловался на Максима. Недавно тот поссорился с мамой из-за какого-то пустяка и разбил стекло в машине. Он срывался по любому поводу. Разбил телевизор, когда проиграл в игре в приставке. До этого ломал джойстик. Старший брат в принципе был сильнее. Поэтому мы не верим, что он мог пойти на мать и на брата с ножом», — рассказал один из друзей Арсения.

Младший сын Соколова подозревается в убийстве своей матери и нанесении тяжелых увечий брату.

Ранее Соколов поведал о разных характерах сыновей.