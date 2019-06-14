Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, передает «Советский спорт».
14 июня список был опубликован на сайте организации. У россиян на данный момент 1436 очков.
Первой осталась сборная Бельгии, второй — Франция. Тройку замыкает Бразилия.
Топ-10 рейтинга ФИФА.
1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10. Дания (1605).
…
43 (46). Россия (1436).
Ранее сообщалось, что Александр Самедов может перейти в клуб Азербайджана.