IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил, что, начиная со следующего биатлонного сезона, все спортсмены должны будут проходить образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат, сообщает «Советский спорт».

Такое решение обусловлено многочисленными допинговыми скандалами в биатлоне.

«Каждый спортсмен, намеревающийся участвовать в соревнованиях IBU в сезоне- 2019/20, должен предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошёл антидопинговую образовательную программу», — сообщается в заявлении IBU.

Ранее сообщалось, что Родченков предоставил новые сведения о коррупции в биатлоне.