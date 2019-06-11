IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил, что, начиная со следующего биатлонного сезона, все спортсмены должны будут проходить образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат, сообщает «Советский спорт».
Такое решение обусловлено многочисленными допинговыми скандалами в биатлоне.
«Каждый спортсмен, намеревающийся участвовать в соревнованиях IBU в сезоне- 2019/20, должен предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошёл антидопинговую образовательную программу», — сообщается в заявлении IBU.
Ранее сообщалось, что Родченков предоставил новые сведения о коррупции в биатлоне.