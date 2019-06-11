Хави: Аршавин мог стать игроком «Барселоны»

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Бывший хавбек каталонской «Барселоны», в настоящее время занимающий пост главного тренера катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес поделился подробностями возможного будущего Андрея Аршавина, передает «Советский спорт».

По словам испанца, российский футболист мог перейти в «Барсу».

«Он действительно мог перейти к нам. Помню, об этом постоянно говорили, даже газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в «Барселону». Но каждое лето вылезает столько имен в связке с «Барсой», что в итоге не знаешь, что правда, а что нет», — Хави в интервью ютуб-каналу «Красава»

Экс-полузащитник также поделился мнением насчет того, кого он считает лучшим российским футболистом.

«Лучший российский игрок в истории? Ринат Дасаев. Помню, в 80-х он перешел в чемпионат Испании в качестве лучшего вратаря мира на тот момент. Конечно, потом были еще русские игроки, которые играли в у нас, но они так и не стали игроками самого высокого уровня», — сказал футболист.

Он также добавил, что в чемпионате России может выделить таких игроков, как Денис Черышев, Александр Кержаков и Игорь Ледяхов, но они все равно не сравнятся с уровнем мастерства Дасаева.

Ранее адвокат Аршавина отреагировала на информацию о невыездном клиенте.