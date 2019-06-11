Россию лишили руководящих должностей в ИААФ на четыре года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/11697409/1447691422_1-pic905-895x505-79886.jpg">

Россию лишили руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на четыре года, сообщает ТАСС.

К такому решению пришли из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может заявить своих представителей для участия в выборах.

9 июня ИААФ продлила отстранение ВФЛА, чье членство было остановлено еще в ноябре 2015 года, в связи с допинг скандалом, в котором оказались замешаны российские спортивные чиновники.

Отстранение стало главной причиной, по которой национальная федерация решила не выдвигать своих кандидатов на выборы.

Они пройдут в конце сентября этого года, перед стартом чемпионата в Катаре.

«Форма выдвижения кандидата должна быть направлена старшему исполнительному директору ИААФ не позднее 25 июня 2019 года, в полночь по среднеевропейскому времени», - отмечается в сообщении.

Ранее жена выступающего за Россию сноубордиста раскритиковала министра спорта.