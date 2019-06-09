Гризманн может продолжить карьеру во Франции

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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», передает «Советский спорт».

По информации Goal.com, руководство французского клуба может обменять форварда на нападающего Эдинсона Кавани.

Отмечается, что главным претендентом на Гризманна является «Барселона».

14 мая французский форвард объявил о своем уходе из «Атлетико». На данный момент сумма его отступных составляет €200 млн, однако с 1 июля 2019 года уменьшится до €120 млн. Сообщается, что главным претендентом на Гризманна является «Барселона».

Ранее Гризманн рассказал о своем новом клубе.