В сборной Сан-Марино уверены, что не достигнут уровня России в этой жизни

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Франко Варелла, главный тренер сборной Сан-Марино по футболу, прокомментировал результат встречи с командой России в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, передает «Советский спорт».

Россияне разгромила соперника со счетом 9:0. Наставник Сан-Марино поблагодарил подопечных Станислава Черчесова за то, что те не стали активно праздновать голы в ворота его команды. Он также отметил, что футболиста Сан-Марино вряд ли в скором времени удастся достигнуть уровня России.

«Настанут ли когда-нибудь такие времена, когда сборная Сан-Марино сможет на равных играть против России? Наверное тогда, когда нас с вами уже не будет в этом мире.

Последний чемпионат мира показал, что сборная России, безусловно, входит число лучших команд мира, как минимум в восьмерку. Видно, что Россия на подъеме и очнулась от летаргического сна. Команда набирает ход, у нее есть и ритм, и техника. Сейчас сборная России может одолеть любого соперника. Но показательным в этом смысле будет ответный матч против Бельгии в отборочном цикле», — приводит слова Вареллы официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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